Donnarumma: "Un orgoglio essere al City. Onorato che Guardiola mi abbia voluto"

Il capitano ha parlato anche della Nazionale: "Sono contento di ritrovare Gattuso, vogliamo riportare l'Italia dove merita"
© Getty Images
Suo malgrado e un po' a sorpresa è stato protagonista del mercato, ma prima di pensare alla nuova avventura agli ordini di Pep Guardiola al Manchester City, Gianluigi Donnarumma - da capitano - dovrà difendere la porta della Nazionale nelle due gare di qualificazione al Mondiale 2026 contro Estonia ed Israele. Alla guida un nuovo ct, Gennaro Gattuso: "L'ho già avuto come allenatore al Milan. Sono contento di averlo ritrovato qui, ha cominciato alla grande e sta dando tutto. Daremo tutto noi stessi per riportare l'Italia in alto, ma ora bisogna pensare passo dopo passo e fare gruppo. Abbiamo una squadra forte, giovane che ha voglia di crescere ed emozionare".
Prima della fine dell'avventura a Parigi, Donnarumma è stato protagonista della stagione migliore in carriera che lo ha portato a vincere la Champions da protagonista: "Ho vissuto quattro anni a Parigi stupendi, ma l'ultimo anno è stato uno dei più belli della mia carriera e ne sono orgoglioso. Spero di continuare così e vincere tanti altri trofei. Voglio continuare a sognare e a perseguire tanti obiettivi nuovi. Ora il primo obiettivo è la Nazionale, abbiamo due gare importanti e bisogna lavorare bene".
L'Italia dopo il tracollo in Norvegia dello scorso giugno non può permettersi passi falsi di alcun tipo: "Contro la Norvegia è mancata la forza di rialzarci. Può capitare di prendere gol, può capitare di subire una rete e lo stadio s'infiamma. Dobbiamo ritrovare la forza italiana di rialzarci, tutti insieme. Su questo con mister Gattuso ci stiamo lavorando, stiamo trovando le nostre consapevolezze. Vogliamo riportare l'Italia dove merita".
Il primo impegno sarà a Bergamo contro l'Estonia: "Bisogna partire subito forte venerdì, far capire chi siamo. Il mister sta preparando la partita nel migliore dei modi, ci sta dando una sua impronta e sono contento che sia qui. So cosa può dare a questa Nazionale. Sicuramente sarà una gara complicata e bisogna prepararla bene, essere concentrati".
Dopo gli impegni con l'Italia verso il Mondiale 2026, Donnarumma inizierà la nuova avventura al Manchester City dopo la rottura con il Psg. Del trasferimento il portiere e capitano azzurro ha parlato apertamente, senza dimenticare qualche frecciatina: "Non vedevo l'ora di andare al City, Guardiola mi ha voluto fortemente e questo mi ha lusingato. Essere voluto così dalla società più forte al mondo non può che renderti orgoglioso. Essere voluto anche da uno degli allenatori più bravi al mondo come Guardiola è una emozione indescrivibile, sono sicuro di poter migliorare tanto con lui anche in costruzione".
Infine sul suo ex allenatore Luis Enrique: "Ho sempre avuto un ottimo rapporto col mister. E' stato diretto con me, fin dai primi giorni di ritiro e questo mi ha fatto piacere. Deluso non lo so, ognuno fa le sue scelte. Il tecnico ha il potere di decidere, ma avere il supporto di tutti - soprattutto dei miei compagni - mi ha fatto capire cosa avevo dato al PSG e questo credo sia la cosa più importante. Perché oltre il calcio ciò che rimane è questo, sapere l'affetto di tutto l'ambiente".
