Record Un'auto nuova venduta a 20 milioni di dollari, non era mai successo

La S1 LM della Gordon Murray Automotive è stata aggiudicata all'asta per la cifra impressionante di 20 milioni di dollari. Si tratta della vendita più costosa mai effettuata per un'automobile non storica e ad una vendita non a scopo benefico. Il modello è equipaggiata con un motore V12 aspirato costruito dalla Cosworth in grado di generare 700 CV a 12.100 giri. Il cambio è un manuale a sei rapporti e la trazione è posteriore. Il tutto su di un peso complessivo di soli 957 kg grazie al telaio in fibra di carbonio. Insomma, il sogno di ogni appassionato di guida sportiva