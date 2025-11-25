Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
1 di 10
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Record

Un'auto nuova venduta a 20 milioni di dollari, non era mai successo

La S1 LM della Gordon Murray Automotive è stata aggiudicata all'asta per la cifra impressionante di 20 milioni di dollari. Si tratta della vendita più costosa mai effettuata per un'automobile non storica e ad una vendita non a scopo benefico. Il modello è equipaggiata con un motore V12 aspirato costruito dalla Cosworth in grado di generare 700 CV a 12.100 giri. Il cambio è un manuale a sei rapporti e la trazione è posteriore. Il tutto su di un peso complessivo di soli 957 kg grazie al telaio in fibra di carbonio. Insomma, il sogno di ogni appassionato di guida sportiva

25 Nov 2025 - 10:28
10 foto
gordon murray
gordon murray auto
gordon murray s1 lm
las vegas
gp di las vegas
asta

Ultimi video

02:33
Lusso, eleganza e tennis: Lexus alle ATP Finals

Lusso, eleganza e tennis: Lexus alle ATP Finals

02:09
Suzuki protagonista al Japan Mobility Show 2025

Suzuki protagonista al Japan Mobility Show 2025

02:15
Ringo's Garage: Hot Rods and Hobbies

Ringo's Garage: Hot Rods and Hobbies

02:29
Gare da Film: Cars - Motori ruggenti

Gare da Film: Cars - Motori ruggenti

02:26
Volvo ES90, test drive in Costa Azzurra

Volvo ES90, test drive in Costa Azzurra

03:27
Sportequipe 8 GT

Sportequipe 8 GT

03:28
Omoda 5 SHS-H

Omoda 5 SHS-H

25:29
Puntata del 22 novembre #DriveUp

Puntata del 22 novembre #DriveUp

03:00
I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

03:39
KTM X-BOW R

KTM X-BOW R

02:15
L'auto cinese più europea, il SUV Leapmotor B10

L'auto cinese più europea, il SUV Leapmotor B10

01:24
Maserati, Alfa Romeo e l'Arma dei Carabinieri

Maserati, Alfa Romeo e l'Arma dei Carabinieri

02:01
Milano-Cortina 2026: Stellantis, viaggio alle Olimpiadi

Milano-Cortina 2026: Stellantis, viaggio alle Olimpiadi

02:42
Ford Gran Torino, l'iconica muscle-car americana

Ford Gran Torino, l'iconica muscle-car americana

01:51
L'editoriale: Ferrari, i numeri ti sorridono, risultati super

L'editoriale: Ferrari, i numeri ti sorridono, risultati super

02:33
Lusso, eleganza e tennis: Lexus alle ATP Finals

Lusso, eleganza e tennis: Lexus alle ATP Finals

I più visti di Drive Up

Mr Bean mette all'asta la sua Jaguar E-Type del 1963

Gordon Ramsay ha un garage di supercar che vale 20 milioni di euro

Napoli-Qarabag, sfida a tutto gas: dalla Ferrari nera di Maradona al circuito di F1

Luka Doncic ha una nuova Bugatti da 5 milioni che piace molto a Snoop Dogg

La puntata del 20 novembre #DriveUp

La puntata del 20 novembre #DriveUp

Rachele Somaschini alla Dakar, equipaggio tutto femminile