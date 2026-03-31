Bosnia-Italia, le pagelle: Donnarumma para tutto meno i rigori, Bastoni ci condanna con un errore clamoroso

© Getty Images
© Getty Images
Barella e Kean avevano confezionato un mezzo capolavoro, Pio Esposito e Dimarco sprecano troppodi Enzo Palladini
© Getty Images
© Getty Images
ITALIA
Donnarumma 7 - Vede spuntare giganti dappertutto, ogni tanto anche qualche tiro da lontano. Si oppone come può, con le sue forze e anche con parate notevolissime. Ma era quasi impossibile resistere fino alla fine.
Mancini 6,5 - Allarma quasi subito la panchina per un dolore alla schiena che sembra limitarlo. Tiene duro e fa bene, perché si fa valere sia nella fase difensiva sia quando partecipa a quella offensiva.
Bastoni 4 - Dopo quasi un tempo passato a sfruttare i suoi centimetri in mezzo all'area, paga a caro prezzo un errore collettivo della difesa e si fa cacciare dal campo per fallo da ultimo uomo, mettendoci molto del suo. Un errore che costa tantissimo all'Italia.
Calafiori 6 - All'inizio divide con Bastoni la fatica del gioco aereo, poi deve fare da sè e stringe i denti. Ma tiene.
Politano 6 - Lavoro sfiancante ma utilissimo, lungo tutta la fascia destra, avanti fino alla linea di fondo, indietro fino alla sua area piccola.
Dal 1' st Palestra 6,5 - Alla seconda presenza in Nazionale, entrare in queste condizioni è abbastanza complicato (ma lo sarebbe anche per un giocatore esperto), eppure il coraggio non gli manca. Le sue iniziative sono sempre il meglio che l'Italia possa esprimere.
Barella 6,5 - Si trova al posto giusto quando deve intercettare il pallone che ci porta sull'1-0, servendolo perfettamente a Kean. Tiene il ritmo e si fa sempre trovare quando serve.
Dal 40' st Frattesi 5,5 - Si perde un po' nella confusione in cui si è trasformata la partita.
Locatelli 6,5 - Solita posizione di equilibratore della squadra, con qualche preciso cambio di gioco che permette agli azzurri di guadagnare metri. Ha la fiducia di Gattuso e se la sta meritando. Ha imparato a essere leader.
Dal 26' st Cristante 5 - Viene inserito per sfruttare il suo gioco aereo, non riesce a fare il lavoro che stava svolgendo Locatelli in mezzo al campo ma in pratica è un difensore aggiunto. E poi sbaglia il suo rigore.
Tonali 6,5 - Primo tempo poco brillante, poi un gran lavoro al servizio della squadra, in tutti i settori, fino alla fine.
Dimarco 5,5 - Come già accaduto nella partita contro l'Irlanda del Nord, viene cercato pochino dai compagni, pur proponendosi sempre con tempi apparentemente giusti. Prima del pareggio della Bosnia però sbaglia un tiro che normalmente non sbaglia.
Dal 1' pts Spinazzola 6 - Viene inserito soprattutto con compiti difensivi, prova a tenere lo scatenato Barajktarevic.
Retegui 5,5 - Un pochino meglio rispetto alla partita precedente. Ci mette qualcosa in più, tiene qualche pallone utile vicino all'area avversaria. Però viene tolto quando l'Italia rimane in dieci.
Dal 42' st Gatti 6 - Il clima in cui viene buttato in campo è teoricamente quello che preferiscono le sue doti gladiatorie. Ed è proprio quello che prova a fare.
Kean 6,5 - Ci volevano il suo coraggio e la sua forza per sbloccare il risultato, ci voleva un tiro all'incrocio, perfetto, per sfruttare un regalo del portiere avversario. Con l'Italia in inferiorità numerica resta da solo davanti ed è durissima. Si guadagna da solo l'occasione per raddoppiare ma tira clamorosamente alto.
Dal 26' st P. Esposito 5 - Il primo pallone toccato è un gol sbagliato. Quelli successivi sono palloni sporchi che prova a ripulire, non sempre con successo. Nel primo tempo supplementare si vede negare un gol da una parata d'istinto di Vasilj. Tira malissimo il suo rigore.
CT Gattuso 6 - Non gli si possono attribuire grandi colpe nel caso specifico. Si è trovato in emergenza totale e ha resistito fino a quando gli è stato possibile.
BOSNIA
Vasilj 5,5; Dedic 6,5, Muharemovic 7, Katic 6,5, Kolasinac 6 (1' st Alajbegovic 6); Bajratkarevic 7, Sunjic 6 (1' st Tajrovic 6,5), Basic 6 (26' st Tabakovic 6,5), Memic 6,5 (26' st Burnic 6); Dzeko 6, Demirovic 6,5 (10' sts Hadzakmetovic sv). CT Barbarez 6,5.