Da Coverciano nuovi indizi sulla conferma dei titolari anti-Irlanda e della coppia Kean-Retegui
A poche ore dalla partenza per Sarajevo, per poi raggiungere Zenica in pullman, gli azzurri si sono allenati a porte chiuse
Dal penultimo allenamento della Nazionale a Coverciano, quasi due ore in campo con partitella con alcuni Under 17 e primavera dell'Empoli, sembra sempre più evidente che Gattuso sembri orientato a riproporre, contro la Bosnia nella partita che vale il Mondiale 2026, gli stessi titolari che hanno battuto l'Irlanda del Nord a Bergamo. Perlomeno non ci sono dubbi per quanto riguarda l'attacco. L'idea che per forza debba essere impiegato dall'inizio Pio Esposito per Retegui, sembra più una suggestione giornalistica che una reale intenzione del ct. Durante la sessione sono stati ruotati tutti i giocatori a disposizione a parte le coppie d'attacco: hanno sempre giocato insieme Kean e l'ex atalantino e Raspadori con la punta dell'Inter. Logico quindi pensare in un bis del reparto avanzato visto all'inizio a Bergamo.
Scamacca, rispetto all'allenamento del sabato, ha forzato un po' nella corsa e negli allunghi, ma poi nella partitella contro la Primavera dell'Empoli non è sceso in campo. Difficile che sia nei 23. L'unico lieve ballottaggio, anche se tutto lascia pensare che scenda in campo il titolare della partita con l'Irlanda, sembra essere quello tra Locatelli e Cristante. A differenza di quanto inizialmente previsto, l’allenamento di rifinitura della vigilia si terrà al centro federale di Coverciano, alle 11 di mattina. Poi nel pomeriggio, a partire dalle 16.30, il viaggio della delegazione azzurra in direzione di Sarajevo, per poi spostarsi a Zenica, che dista circa un’ora di auto dalla capitale bosniaca.
La causa principale sono le condizioni atmosferiche in Bosnia ed Erzegovina, ben diverse da quelle italiane: sabato è nevicato, domenica è piovuto. Il campo dello stadio di Zenica, dove gli azzurri si sarebbero dovuti allenare da programmi iniziali, sarebbe stato ulteriormente messo a dura prova dalla rifinitura. Posticipate di conseguenza le attività stampa della vigilia: il walk around dello stadio si terrà alle ore 19:00 e successivamente la conferenza stampa del commissario tecnico Gennaro Gattuso, più un calciatore, si svolgerà intorno alle ore 19:15.