Da Coverciano nuovi indizi sulla conferma dei titolari anti-Irlanda e della coppia Kean-Retegui

Dal penultimo allenamento della Nazionale a Coverciano, quasi due ore in campo con partitella con alcuni Under 17 e primavera dell'Empoli, sembra sempre più evidente che Gattuso sembri orientato a riproporre, contro la Bosnia nella partita che vale il Mondiale 2026, gli stessi titolari che hanno battuto l'Irlanda del Nord a Bergamo. Perlomeno non ci sono dubbi per quanto riguarda l'attacco. L'idea che per forza debba essere impiegato dall'inizio Pio Esposito per Retegui, sembra più una suggestione giornalistica che una reale intenzione del ct. Durante la sessione sono stati ruotati tutti i giocatori a disposizione a parte le coppie d'attacco: hanno sempre giocato insieme Kean e l'ex atalantino e Raspadori con la punta dell'Inter. Logico quindi pensare in un bis del reparto avanzato visto all'inizio a Bergamo.