Serie A, che equilibrio: in quattro per lo scudetto, mucchio selvaggio per l'Europa

Chi invece ha acquistato molto sono Fiorentina e Como. I Viola hanno puntellato la rosa con acquisti di qualità (Dzeko, Piccoli e Fazzini) virando su un allenatore esperto come Stefano Pioli. I lariani invece hanno proseguito nel solco già tracciato nella passata stagione: avanti con Fabregas e tanti ragazzi di talento, quelli che c'erano già (Nico Paz e Assane Diao per citarne solo due) e quelli che sono arrivati (Baturina, Addai, J. Rodriguez). Il gruppo di Cesc rimane un'incognita per l'età, ma migliorare il decimo posto dell'anno scorso è ampiamente alla portata.