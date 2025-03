Qualificazioni Mondiali: seconda vittoria della Norvegia nel girone dell'Italia

ISRAELE-NORVEGIA 2-4 (GRUPPO I)

Tutto facile per la Norvegia, che fa due su due nel Gruppo I di qualificazione Mondiale (lo stesso dell’Italia) vincendo 4-2 in Ungheria contro Israele. I norvegesi partono subito premendo sull’acceleratore (traversa di Sorloth al 3’), ma per la rete che stappa la partita devono aspettare il 39’: Odegaard inventa e trova l’imbucata per Wolfe, che non sbaglia da buona posizione. Gli “ospiti” rientrano negli spogliatoi in vantaggio di una rete, ma dopo l’intervallo Israele pareggia i conti: al 55’ Abu Fani pesca il jolly con la gran botta da fuori area che si insacca alle spalle di Nyland. La gioia dei “padroni di casa” dura poco, perché quattro minuti più tardi Odegaard fornisce il suo secondo assist di giornata per il 2-1 di Sorloth. Dopo il nuovo vantaggio gli uomini di Solbakken vanno sul velluto, dilagando nella mezzora finale. Al 65’ Ajer sugli sviluppi di palla inattiva cala il tris, e all’83’ arriva anche il poker di Erling Haaland. Nel finale, al 93’, spazio anche per il 4-2 di Turgeman, che assottiglia il divario. La Norvegia vince 4-2 e parte con sei punti nel Gruppo I.