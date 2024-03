Qualificazioni Europei Under 21: Casadei e Fabbian stendono la Lettonia

QUALIFICAZIONI EUROPEI

Gli azzurrini vincono 2-0 grazie alle reti dei centrocampisti e mantengono la testa del Gruppo A

Under 21: successo per 2-0 sulla Lettonia





























La sesta giornata del Gruppo A di qualificazione ai Campionati europei Under 21 sorride all'Italia di Nunziata, che supera a Cesena la Lettonia con il punteggio di 2-0 e rimane in testa al girone con quattordici punti. Sblocca il match la bellissima rete di Casadei, che realizza con un destro in acrobazia al 32' su assist di Zanotti, mentre Fabbian chiude i conti al 79' con un mancino al volo. Miretti colpisce un palo in avvio di ripresa.

Parte forte la Lettonia, capace di mettere in difficoltà la retroguardia avversaria con Puzirevskis. Gli azzurrini, privi dell’infortunato Baldanzi, rispondono con la potente conclusione dalla distanza di Ndour, che sfiora il palo dopo otto minuti di gioco. La formazione allenata da Nunziata alza la pressione e cerca di sfruttare gli inserimenti di Fabbian, Miretti e Casadei, mettendo in seria difficoltà la difesa lettone. È proprio quest'ultimo a portare avanti la squadra tricolore al 32’ con una bellissima girata al volo su perfetto cross dalla destra di Zanotti. Pochi secondi dopo Gnonto si mette in proprio e va vicino al raddoppio con mancino dal limite dell'area, respinto da Beks. Il portiere è poi protagonista in negativo nel finale della frazione, con un passaggio sbagliato che regala a Fabbian la chance del 2-0, ma la conclusione del centrocampista del Bologna termina alta.

Il secondo tempo si apre con una giocata di alta classe di Miretti, che passa nello stretto tra più avversari, entra in area dalla sinistra e si vede negare un grandissimo gol dal palo (complice il riflesso ravvicinato dell’estremo difensore). L'attaccante del Leeds è in grande spolvero e cerca ripetutamente lo spunto per chiudere la sfida, ma i suoi tentativi terminano di poco a lato. Ci pensa Fabbian a sigillare l'incontro al 79’: Ruggeri sfonda dalla sinistra e crossa, un rimpallo favorisce l'inserimento del numero 8 che col mancino non sbaglia. Questo successo permette all'Italia di mantenere la testa del girone con 14 punti (uno in più dell'Irlanda, vincente per 7-0 a San Marino) mentre gli ospiti restano a quota sette. Martedì la sfida alla Turchia.