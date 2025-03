Qualificazioni Euro U17, Favo carica azzurrini 'vogliamo passare turno'

La Nazionale Under 17 del tecnico Massimiliano Favo è pronta a giocarsi tutto nel Gruppo A1 del secondo turno della Lega A delle qualificazioni europee. Tre partite, dal 19 al 25 marzo in Croazia, per continuare a dimostrare che il titolo continentale vinto a Cipro nella passata stagione (Italia-Portogallo 3-0, 5 giugno) non è stato un caso, ma una consacrazione. "Essere i campioni in carica - specifica il tecnico azzurro - fa sicuramente piacere, ma questa è un'altra stagione, con calciatori diversi (a eccezione di Thomas Campaniello e Alessandro Longoni, ndr)". Perché se il passato è glorioso, il presente è ancora tutto da costruire: resettare, ripartire, scrivere un'altra storia. Il cammino inizierà mercoledì 19 marzo (ore 15.30) contro la Slovacchia, allo stadio 'Sveti Josip Radnik' di Sesvete. Poi l'appuntamento con l'Ucraina, sabato 22 (ore 12), e infine il big match contro la Croazia, martedì 25 marzo (ore 15.30), sul campo dell'NK Lucko. Duecentosettanta minuti, un solo obiettivo: staccare un pass per la fase finale in Albania, in programma dal 19 maggio al 1° giugno, che regalerebbe contestualmente la qualificazione al Mondiale, in programma dal 5 al 27 novembre in Qatar.