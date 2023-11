Italia, Spalletti: "Grande reazione dopo il 3-2, Jorginho rigorista speciale"

italia

Il ct azzurro dopo la Macedonia del Nord: "Partita fatta bene per tutti i novanta minuti, si è lottato meno perché sembrava che il risultato fosse acquisito"

Ben cinque i gol segnati dagli azzurri, dopo i quattro segnati contro Malta: "Noi abbiamo tanta qualità, c'è stato un passo avanti notevole in tal senso: infatti abbiamo avuto anche altre occasioni" le parole alla Rai. Impossibile non menzionare il rigore sbagliato da Jorginho: "Gli vanno fatti i complimenti. Lui non ha angolato benissimo il pallone ma il portiere è stato bravissimo. Resta un rigorista speciale per l'Italia". In conferenza il ct ha aggiunto: "Gli ho detto che calcerà anche il prossimo rigore e lui mi ha detto sì".

Spalletti a Sky ha lodato Chiesa: "Ha strappi e vampate dove mette sia motore che scocca perché quando decide di saltare l'uomo ci mette sia tecnica che forza. Nelle finalizzazioni è micidiale quando parte da sinistra". Infine, verso l'Ucraina: "Vedremo come sta la squadra dopo questa partita ma non prevedo grossi cambi, bisogna tenere presente ciò che abbiamo visto stasera".