Euro 2024: l'Italia batte 5-2 la Macedonia del Nord con un super Chiesa, qualificazione a un punto

ITALIA-MACEDONIA del nord 5-2

Sblocca Darmian, doppietta del bianconero. Atanasov riapre la gara poi ci pensano Raspadori ed El Shaarawy. Lunedì contro l'Ucraina due risultati su tre

Italia-Macedonia del Nord: le foto della partita















































LA PARTITA

Spalletti si affida a Chiesa, che torna titolare in azzurro dopo due anni, nel tridente d'attacco con Berardi e Raspadori, quest'ultimo preferito a Scamacca. A centrocampo il ct azzurro ritrova Jorginho, che si rivede dall'inizio per la prima volta da giugno, affiancato da Barella e Bonaventura. A guidare la difesa la coppia di centrali Acerbi e Gatti, preferito a Buongiorno al posto dell'infortunato Bastoni. Sulla fascia destra Darmian sostituisce lo squalificato Di Lorenzo. A guidare la Macedonia del Nord il centrocampista del Napoli Elmas.

Pronti via e subito un brivido per l'Italia: Chiesa resta a terra toccato durissimo al ginocchio destro da Dimovski. Si rialza ma continua a zoppicare, a bordo campo si preparano El Shaarawy e Zaniolo. L'allarme rientra: l'esterno si ristabilisce completamente e si prende la scena di un Olimpico tutto esaurito mettendo a segno una doppietta nel primo tempo dopo il vantaggio di Darmian al 17' di testa sul secondo palo su cross di Raspadori. Prima del raddoppio dello juventino - gran botta da fuori area e tiro deviato - un altro errore di Jorginho su rigore concesso per fallo di mano di Serafimov. E sono tre di fila dopo il doppio errore dal dischetto contro la Svizzera, all'andata e al ritorno, che era costato la mancata qualificazione diretta ai Mondiali 2022. La maledizione continua. Partita a senso unico nei primi 45', con la Macedonia del Nord mai al tiro. Azzurri concentrati, belle combinazioni in attacco, continue verticalizzazioni e cambi di gioco che aprono il campo e sorprendono l'avversario. Annullato anche un gol a Raspadori per fuorigioco dopo una bella azione tutta di prima con Berardi e Jorginho.

Tre cambi per la Macedonia del Nord a inizio ripresa. Subito fiammata azzurra con Raspadori ma al 7' blackout della difesa di Spalletti e l'appena entrato Atanasov batte Donnarumma con un colpo di testa ravvicinato. Pronta la reazione dell'Italia, che ha l'occasione per il quarto gol ma Barella e Bonaventura si ostacolano al momento del tiro. Tre cambi per Spalletti: dentro Zaniolo, Frattesi e Cristante. Fuori Chiesa, Jorginho e Bonaventura. Ma è ancora la Macedonia del Nord a colpire sempre con Atanasov che riapre la partita. Raspadori chiude i discorsi con un tiro incrociato per il 4-2. El Shaarawy fa il quinto. Gli azzurri ora si trovano a 13 punti in classifica, e nell'ultima sfida del girone, contro l'Ucraina il prossimo 20 novembre, potranno contare su due risultati su tre. Con una vittoria o un pareggio, infatti, la squadra di Spalletti si garantirà l'accesso diretto alla fase finale del torneo, l'estate prossima in Germania. L'Ucraina ha 13 punti, ma è in svantaggio negli scontri diretti: all'andata a Milano l'Italia vinse 2-1.

LE PAGELLE DI ITALIA-MACEDONIA DEL NORD

IL TABELLINO

ITALIA-MACEDONIA DEL NORD 5-2

Italia (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho (17' st Cristante), Bonaventura (17' st Frattesi); Berardi (31' st El Shaarawy), Raspadori, Chiesa (17' st Zaniolo). A disp.: Buongiorno, Mancini, Cambiaso, Lazzari, Politano, Scamacca, Carnesecchi, Provedel. Ct: Spalletti.

Macedonia del Nord (4-2-3-1): Dimitrievski; Manev (1' st Ashkovki), Serafimov, Musliu, Dimoski; Elezi (19' st Alimi), Ademi (1' st Atanasov); Alioski; Bardhi, Elmas (29' st Churlinov); Miovski (1' st Ristovski). A disp:. Todoroski, Ilijazovski, Babunski, Mitrovski, Daci, Churlinov, Aleksovski, Shishkovski. All.: Milevski.

Arbitro: Zwayer (GER)

Ammoniti: Zaniolo, Acerbi (I), Askovski, Ristovski, Serafimov, Churlinov (M)

Marcatori: 17' Darmian (I), 41', 47' pt Chiesa (I), 7' st, 29' st Atanasov (M), 36' st Raspadori (I), 49' st El Shaarawy