Qualificazioni Euro2024: festival del gol per il Portogallo, vince anche la Croazia

QUALIFICAZIONI

Cr7 è squalificato, ma i lusitani fanno sei su sei: 9-0 al Lussemburgo con le doppiette di Gonçalo Ramos, Diogo Jota e Gonçalo Inacio. Kramaric consente ai croati di agganciare la Turchia

Festival del gol nella serata delle qualificazioni a Euro2024, col Portogallo assoluto protagonista. La selezione guidata da Martinez fa sei su sei nel gruppo J, con la vittoria roboante sul Lussemburgo: 9-0 nonostante la squalifica di Cr7, con le doppiette di Gonçalo Ramos, Diogo Jota e Gonçalo Inacio. Vincono Galles, Islanda e Slovacchia, ma soprattutto vince la Croazia: 1-0 all'Armenia e aggancio al primo posto della Turchia nel gruppo D.

GRUPPO D

Il turno di riposo della Turchia, capolista del gruppo D, consente alla Croazia di agganciare la vetta a quota dieci punti. Perisic e compagni sconfiggono infatti 1-0 l'Armenia a Yerevan, in una gara ricca d'occasioni soprattutto per la nazionale ospite. Parte subito forte la Croazia, che al 13' segna il gol della vittoria: dopo un batti e ribatti in area arriva il tocco vincente di Kramaric da due passi. La rete dell'attaccante dell'Hoffenheim viene inizialmente annullata per una posizione di offside al momento del tocco maldestro di Gvardiol, ma un lungo check-Var svela che il centravanti è in linea con Dashyan. La rete consente ai croati di controllare il possesso e i ritmi, sfiorando il bis con Ivanusec. Nella ripresa entra Norberto Briasco, che sfiora il pari per l'Armenia al 77'. Il secondo tempo è però un monologo di Perisic e compagni, che sfiorano tre volte il raddoppio: decisivo Čančarević per evitare un passivo più ampio, con l'Armenia che resta terza a quota 7, -3 dalla vetta.

L'Armenia subisce il danno e la beffa, venendo agganciata da un Galles che si rilancia dopo aver sconfitto 2-0 la Lettonia a Riga. In una partita dominata, gli ospiti passano al 29' col rigore di Aaron Ramsey, che gioca avanzato al fianco di Brennan Johnson. Neco Williams sfiora il raddoppio nella ripresa, ma poco dopo ecco l'unica chance lettone con Ikaunieks. Nel finale Brennan Johnson impegna Ozols e il Galles protesta per una mancata espulsione, prima di firmare il meritato raddoppio. Lo trova Brooks al 96', mandando i gallesi a sette punti. Tutto in gioco nel gruppo, con quattro squadre in tre punti: Turchia e Croazia a 10, Galles e Armenia a 7.

GRUPPO J

Festival del gol a Faro, dove il Portogallo travolge il Lussemburgo e fa sei su sei nelle qualificazioni a Euro2024, arrivando a 18 punti e restando imbattuto come Francia e Scozia. La gara si sblocca quasi subito, con l'esterno di Bruno Fernandes per il colpo di testa di Gonçalo Inacio, che trova l'1-0 al 12'. Raddoppia Gonçalo Ramos cinque minuti più tardi, e alla mezz'ora ecco la doppietta dell'attaccante del Psg: assist di Leao, giravolta e rete del 3-0 per il sostituto dello squalificato Cristiano Ronaldo. La serata da sogno dei Gonçalo ci fa assistere anche alla doppietta di Inacio (49'pt), poi il Portogallo dilaga con la doppietta di Diogo Jota (57' e 77') e le reti di Ricardo Horta (66'), Bruno Fernandes (83') e Joao Felix (88'). Nove gol che fanno uscire Hantz, che abbandona il campo già all'84', infuriato per la prestazione dei suoi e la mancata difesa nell'azione dell'8-0.

Alle spalle del Portogallo c'è la Slovacchia, che sale a quota 13 punti travolgendo il Liechtenstein con tre gol in sei minuti: Hancko (1'), Duda (3') e Mak (6') firmano il grande avvio di Lobotka e compagni, che si limitano a gestire dopo mezz'ora di dominio assoluto. Si complica invece il percorso della Bosnia, agganciata a quota 6 dall'Islanda dopo aver perso 1-0 a Reykjavik. Dzeko e compagni sbagliano due chiare occasioni da gol e sbattono su Runarsson, venendo puniti al 91': il tiro di Þorsteinsson viene deviato e l'ex Real Sociedad Finnbogason insacca da vero rapace d'area il gol che regala il primo successo ad Hareide.