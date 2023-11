Qualificazioni Euro 2024: vince l'Inghilterra, si qualificano anche Danimarca e Albania

verso euro 2024

Kane e compagni regolano Malta (2-0), facendo lo stretto indispensabile, e blindano definitivamente l'accesso agli Europei. Out la Polonia di Szczesny e Zalewski

© Getty Images Il venerdì delle qualificazioni ad Euro2024 non sorride solo all'Italia. Sono infatti tre le nazionali che staccano il pass per gli Europei: oltre all'Inghilterra, per cui la qualificazione era una semplice formalità, si qualificano anche Albania e Danimarca. Ad Asllani e compagni basta il pari con la Moldavia, nel girone che vede eliminata la Polonia. Nel gruppo H esultano invece i danesi, mentre Slovenia e Kazakistan si giocheranno il secondo posto.

GRUPPO C

Nel gruppo dell'Italia, che batte 5-2 la Macedonia del Nord e si rilancia nella corsa alla qualificazione agganciando l'Ucraina (sua prossima avversaria) a 13 punti, l'Inghilterra blinda definitivamente la qualificazione. A Kane e compagni basta il minimo indispensabile, in una gara dominata, per sconfiggere 2-0 Malta e ipotecare il primo posto nel girone. Un gol per tempo, con l'autorete di Enrico Pepe nel tentativo di chiudere su Foden (7') e la grande rete di Harry Kane (75') vale il successo per gli inglesi a Wembley. L'Inghilterra, priva di Bellingham, sale così a 19 punti e conquista con merito l'accesso ad Euro2024.

GRUPPO E

La seconda qualificata della serata, la prima in ordine di tempo, è l'Albania di Sylvinho e dei tanti "italiani" in campo, con Asllani (Inter) e Ramadani (Lecce) impiegati per novanta minuti. Dopo essere passati in vantaggio col rigore di Cikalleshi (25'), i padroni di casa vengono raggiunti nel finale da Baboglo (87') e pareggiano 1-1 con la Moldavia. Un punto che basta però per rendersi imprendibili dalle inseguitrici e blindare definitivamente la qualificazione ad Euro2024, visto il +4 sui moldavi. Nell'altra gara del girone, che vedeva riposare le Far Oer (1), si consuma invece definitivamente lo psicodramma della Polonia. La selezione guidata da Probierz, ct accorso al capezzale della sua nazionale dopo che aveva ottenuto sei punti in cinque gare, chiude la sua esperienza con un deludente 1-1 contro la Repubblica Ceca e l'eliminazione. La Polonia, che ha infatti completato tutte le gare ed è terza con 11 punti, si fa dominare in avvio dai rivali e rischia grosso sulle folate offensive di Provod e Doudera. Szczesny chiude la sua porta e, a sorpresa, i polacchi passano con una grande azione di Zalewski e la zampata vincente di Piotrowski al 38'. Sembra il preludio alla vittoria, invece ecco il pari di Soucek al 49' e i grossi rischi corsi dalla Polonia nella ripresa. A nulla serve l'assedio finale, con Szczesny in area di rigore: i polacchi sono out e dovranno sperare nel playoff riservato a chi si è ben comportato in Nations League, ma non si è qualificato tramite i gironi dalla Lega A. Moldavia (10) e Rep. Ceca (12) si giocheranno invece il secondo posto nel gruppo E.

GRUPPO H

Accede ad Euro2024 anche la Danimarca, che raddrizza definitivamente un girone che era iniziato nel peggiore dei modi ed esulta per la qualificazione agli Europeo. Nonostante le tante assenze, gli scandinavi sfiorano la rete con Wind (para Oblak) e si vedono annullare il vantaggio di Maehle al 22'. L'ex atalantino si riscatta quattro minuti dopo, con la zampata vincente sul cross di Kristiansen e l'1-0. La Slovenia pareggia col capolavoro di Janža (Gornik Zabrze) su punizione alla mezz'ora, poi viene sovrastata dai rivali e dal sontuoso Kristiansen, che si rivela un'autentica spina nel fianco sulla sinistra. Le sue folate offensive portano anche al gol del raddoppio, firmato da Delaney in mischia al 54'. Da qui in poi è un monologo danese, con Yussuf Poulsen a sfiorare il tris e la vittoria per 2-1 che diventa realtà. La Danimarca sale a 22 punti, si rende imprendibile e inguaia la Slovenia (19).

Quest'ultima vede infatti avvicinarsi il Kazakistan, che sale a 18 punti regolando San Marino con un perentorio 3-1 e si regala un sogno: le reti di Chesnokov (19' e 51') e il rigore di Aymbetov (92') vanificano il gol sammarinese di Francioso (60') e consentono ai kazaki di iocarsi tutto nell'ultima giornata. La qualificazione ad Euro2024 sarebbe meritata per il piccolo paese, mentre è già sicuramente out la Finlandia (15): inutile il 4-0 all'Irlanda del Nord (6), che vede in gol anche il veneziano Pohjanpalo (42').

