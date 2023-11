Qualificazioni Euro 2024, due match in esclusiva in chiaro sul 20

© Getty Images

Torna il grande calcio internazionale, sulle Reti Mediaset. Sul canale “20” - in esclusiva, in chiaro - si disputano due super-match, validi per le qualificazioni ai prossimi Europei di Calcio 2024: Olanda-Irlanda del Nord, sabato 18 novembre alle ore 20.45, e Grecia-Francia, martedì 21 novembre alle ore 20.45. Entrambe le gare fanno parte del Gruppo B: sabato 18 novembre va in scena la sfida tra l’Olanda, seconda in classifica con 12 punti, contro l’Irlanda del Nord, penultima a quota 6. Martedì 21 novembre, la Francia capolista farà visita alla Grecia, anch’essa a quota 12 punti come gli Orange.