Euro 2024 e i premi Uefa: si possono vincere oltre 28 milioni di euro

le cifre

L'importo totale che sarà distribuito tra le varie nazionali sarà uguale a quello di Euro 2020: 331 milioni di euro

L'Italia a Euro 2024 cercherà di difendere l'Europeo vinto nel 2021 in Inghilterra ma, oltre alla gloria sportiva, un successo in Germania l'anno prossimo potrebbe portare ulteriori milioni di euro nelle tasche dei giocatori e, ovviamente, della Federazione. L'importo da distribuire tra le nazionali partecipanti, riferisce la Uefa, è lo stesso della precedente edizione, cioè 331 milioni di euro, da distribuire secondo alcuni precisi criteri.

EURO 2024, I PREMI UEFA

Quota di partecipazione: 9,25 milioni di euro

Bonus partita: 1 milione di euro in caso di vittoria, 500.000 euro in caso di pareggio

Qualificazione agli ottavi di finale: 1,5 milioni di euro

Qualificazione ai quarti di finale: 2,5 milioni di euro

Qualificazione alle semifinali: 4 milioni di euro

Sconfitta in finale: 4 milioni di euro

Vittoria in finale: 8 milioni di euro

Cifra massima che può guadagnare la nazionale vincente (considerando tre successi su tre nel girone): 28,25 milioni di euro

Vedi anche qualificazioni euro 2024 Euro 2024, oggi alle 18 il sorteggio della fase a gruppi: l'Italia in quarta fascia