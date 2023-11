Euro 2024, la Croazia non sbaglia e fa scalare l'Italia in quarta fascia

VERSO EURO 2024

Gli azzurri dovranno porre grande attenzione all'urna di Nyon da cui potrebbe uscire un girone di ferro

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il pareggio contro l'Ucraina ha lasciato un sorriso beffardo sul volto dell'Italia che ha sì centrato il pass per Euro 2024, ma rischia ora di dover affrontare un percorso tutto in salita verso la finale. La vittoria della Croazia contro l'Armenia ha fatto scivolare gli azzurri in quarta fascia, ponendo un grosso punto di domanda sul sorteggio in programma il 2 dicembre alle 18 ad Amburgo con l'incubo "girone di ferro" che si fa sempre più largo.

La squadra balcanica ha superato per 1-0 l'Armenia grazie a un gol di Ante Budimir posizionandosi alle spalle della Turchia che ha strappato un pareggio con il Galles per 1-1 che garantisce alla squadra di Vincenzo Montella la vittoria nel gruppo D e la seconda fascia. Terza per la Croazia che potenzialmente potrebbe diventare una delle avversarie dell'Italia nel girone eliminatorio.

LE FASCE

Fascia 1: Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra

Fascia 2: Danimarca, Ungheria, Austria, Albania, Turchia, Romania

Fascia 3: Scozia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Olanda, Croazia

Fascia 4: Italia, Serbia, Svizzera, le tre vincitrici degli spareggi

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

Le 24 nazionali qualificate saranno suddivise in 6 gironi da 4: in prima fascia ci sarà la Germania Paese ospitante e le cinque migliori prime dei rispettivi gruppi di qualificazione; sicure della quarta fascia le tre squadre che si qualificheranno tramite playoff e i cui nomi si conosceranno solamente a marzo. In seconda, terza e quarta fascia ci saranno le altre cinque vincitrici dei gruppi di qualificazione e le seconde classificate, che verranno inserite nelle fasce in base a un ranking stilato al termine della fase di qualificazione, che si completerà martedì.

IL RANKING

Il ranking per le fasce viene stilato secondo i seguenti criteri ed escludendo i risultati ottenuti contro le squadre classificatesi al sesto posto dei gruppi di qualificazione (Malta, nel caso degli azzurri):

- posizione nel girone;

- maggior numero di punti;

- differenza reti;

- gol fatti;

- gol fatti in trasferta;

- numero di vittorie;

- numero di vittorie in trasferta;

- miglior condotta fair play (1 punto di penalità per ogni ammonizione, 3 punti per ogni espulsione)

- posizione nella classifica generale della Nations League 2022-23

LE SQUADRE QUALIFICATE PER I PLAYOFF

Percorso C: Georgia, Grecia, Kazakistan, Lussemburgo

Percorso B: Israele, Bosnia-Erzegovina, due per sorteggio tra Finlandia, Ucraina e Islanda

Percorso A: Polonia, Galles, Estonia, una per sorteggio tra Finlandia, Ucraina e Islanda

GLI ACCOPPIAMENTI DEI PLAYOFF

Semifinali - Percorso C: Georgia (1) - Lussemburgo (4), Grecia (2) -. Kazakistan (3)

Semifinali - Percorso B: Israele (1) - Ucraina/Islanda (4), Bosnia-Erzegovina (2) - Finlandia/Ucraina (3)

Semifinali - Percorso A: Polonia (1) - Estonia (4), Galles (2) - Finlandia/Ucraina/Islanda (3)

Finale Percorso C: Georgia/Lussemburgo - Grecia/Kazakistan (nazione ospitante da sorteggiare)

Finale Percorso B: Israele/Ucraina/Islanda - Bosnia-Erzegovina/Finlandia/Ucraina (nazione ospitante da sorteggiare)

Finale Percorso A: Polonia/Estonia - Galles/Finlandia/Ucraina/Islanda (nazione ospitante da sorteggiare)