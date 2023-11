Qualificazioni Euro 2024: la Croazia è l'ultima a staccare il pass per la Germania

QUALIFICAZIONI EUROPEI

Budimir decide la sfida contro l'Armenia, è 1-1 tra Galles e Turchia. Koopmeiners protagonista con l'Olanda

L'ultima Nazionale a staccare il pass per Euro 2024 tramite le qualificazioni è la Croazia, che batte 1-0 l'Armenia grazie a Budimir (43'). Solo 1-1, invece, per il Galles con la Turchia di Montella, che chiude prima nel gruppo D. L'Olanda travolge 6-0 Gibilterra grazie anche a Koopmeiners, mentre la Francia pareggia 2-2 in Grecia. La Romania è prima nel girone I dopo l'1-0 sulla Svizzera firmato dall'ex Inter Alibec.

GRUPPO B

La Francia non riesce a chiudere il gruppo B a punteggio pieno, ma resta comunque imbattuta dopo il 2-2 in Grecia. I transalpini sbloccano la sfida al 42': a segnare è Kolo Muani, che con un potente destro sul primo palo su assist di Giroud batte Vlachodimos. Nel secondo tempo, però, si concretizza la rimonta ellenica firmata da Bakasetas al 56' con un gran sinistro al volo e da Ioannidis con un tap-in in area al 61' su assist di Giannoulis. Deschamps inserisce Mbappé, Coman e l'interista Thuram (che prende il posto di Giroud) e al 74' Fofana trova il 2-2 con un favoloso tiro dalla distanza che vale il pareggio. Due legni nel finale, inoltre, negano il 3-2 ai vicecampioni del Mondo. Theo Hernandez gioca tutta la partita, mentre Maignan assiste dalla panchina al match.

Già sicura del secondo posto, l'Olanda si diverte in casa di Gibilterra, che dopo il pesante 14-0 contro la Francia incassa altri 6 gol. De Vrij parte titolare, ma il protagonista è l'altro "italiano": Teun Koopmeiners, che al 38' segna il momentaneo 3-0 e si prepara al meglio per la sfida della sua Atalanta contro il Napoli. Di Stengs (10', 50' e 62'), Wieffer (23') e Gakpo (81') le reti che completano il tabellino. Nel secondo tempo, entra anche Reijnders, panchina per Dumfries e De Roon.

GRUPPO D

L'ultima squadra a volare ad Euro 2024 tramite le qualificazioni è la Croazia, che con un brivido batte 1-0 l'Armenia. La sfida si decide al 43', dopo tanta ansia data dal momentaneo vantaggio del Galles con la Turchia. Prima dell'intervallo, Sosa mette al centro per Budimir, che di testa insacca e sblocca i suoi. L'ex Crotone e Sampdoria troverebbe anche il raddoppio nel corso della ripresa, ma il gol viene annullato per fallo. La Croazia non chiude il match ma riesce comunque a vincere, staccando il pass per Euro 2024. Pasalic entra nel secondo tempo, restano in panchina Erlic, Pongracic e Moro.

La formazione di Dalic chiude però seconda in virtù dell'1-1 tra Galles e Turchia. I padroni di casa la sbloccano subito con Neco Williams (7'), avvicinandosi alla qualificazione fino al gol di Budimir. Svanita la partecipazione all'Europeo, la formazione di Page incassa anche il pareggio su calcio di rigore: senza Calhanoglu, dal dischetto va Yazici, che regala il primo posto a Montella. Altra mezz'ora per lo juventino Yildiz, Celik gioca tutto il secondo tempo.

GRUPPO I

Con i giochi già fatti nel gruppo I, mancava soltanto da stabilire la vincitrice del girone: è la Romania, che si impone 1-0 nello scontro diretto con la Svizzera. La formazione di Iordanescu passa nella ripresa grazie all'ex Inter Alibec, con Dragusin che contribuisce a mantenere la porta inviolata, mentre resta in panchina l'altro genoano Puscas. Tra gli elvetici, invece, in campo tanti giocatori di Serie A: Ricardo Rodriguez, Okafor e i bolognesi Aebischer e Ndoye. Risparmiato invece Sommer.

Il girone si completa con i successi di Israele e Bielorussia, che battono rispettivamente Andorra (2-0 con l'autogol di Cervos e la rete di Kinda) e Kosovo (1-0 grazie ad Antilevskiy).