Qualificazioni Euro2024

A Wroclaw, pareggiano le due avversarie dell'Italia: l'Inghilterra spinge ma non sfonda. Carrasco trascina il Belgio, Svezia a valanga sull'Estonia.

Nelle qualificazioni a Euro 2024, finisce in parità l'altro match del gruppo C, quello dell'Italia: a Wroclaw, è 1-1 tra Ucraina e Inghilterra. La formazione di Southgate deve anche inseguire: al 26' Zinchenko porta infatti in vantaggio gli uomini di Rebrov, poi Walker ristabilisce l'equilibrio al 41' e nella ripresa non basta la traversa di Saka. Il Belgio vince 1-0 in Azerbaigian grazie a Carrasco, mentre la Svezia travolge 5-0 l'Estonia. 0-0 tra Andorra e Bielorussia con numerosi miracoli del portiere di casa Alvarez.

GRUPPO C

Il pareggio per 1-1 tra Ucraina e Inghilterra, inserite nel gruppo C che comprende anche l'Italia, può fare felice solo in parte la formazione del debuttante Luciano Spalletti. Nel match di Wroclaw, gli uomini di Southgate attaccano ma sbattendo più volte sul muro degli ucraini che, al 26', passano oltretutto in vantaggio: Tsyganvkov serve in area Konoplya, che mette al centro un pallone facile da mettere in porta per Zinchenko. I Tre Leoni, però, pareggiano al 41' dopo l'ennesimo assedio: palla geniale alle spalle della difesa di Kane per Walker, che controlla e supera Bushchan. L'assedio inglese continua anche nella ripresa e sembra portare al gol della rimonta, ma il sinistro dal limite di Saka sbatte contro la traversa. Inutili gli ingressi di Rashford e Foden, in campo già dal 66': grazie a questo 1-1, l'Ucraina si presenterà a San Siro davanti in classifica all'Italia. Il primo match casalingo da ct azzurro per Luciano Spalletti, insomma, si preannuncia già importantissimo.

GRUPPO F

Il Belgio non sbaglia la trasferta in Azerbaigian e, pur soffrendo, si impone 1-0, raggiungendo così l'Austria in vetta alla classifica del gruppo F. Match complicato per la formazione di Tedesco contro gli uomini di De Biasi, che si difendono bene sin dall'inizio della sfida nonostante il palo colpito subito in avvio da Trossard, poi è Casteels, in porta al posto di Courtois, ad evitare il vantaggio di Mahmudov. Al 38', si concretizza l'1-0: Bakayoko conclude ma a risultare vincente è la deviazione di Yannick Carrasco, che porta in vantaggio gli ospiti prima dell'intervallo. Inutile, poi, l'assalto degli Azeri nella ripresa, anzi: è ancora Trossard a sfiorare la rete evitata dall'intervento di Mahammadaliyev. Finisce così 1-0, con Belgio e Austria a quota 10.

Tiene il passo la Svezia, a -4 dalla coppia di testa dopo il travolgente 5-0 all'Estonia. Match in cassaforte già prima dell'intervallo: Gyokeres firma il vantaggio al 18' per gli scandinavi, poi l'ex Juventus Kulusevski raddoppia dopo 6 minuti. Al 39', il solito Isak sigla il 3-0 con cui si chiude il primo tempo. Sono poi le reti di Quaison (75') e Claesson (92') a rendere ancora più rotondo il successo della Svezia. L'Estonia, invece, resta a quota 1 insieme all'Azerbaigian.

GRUPPO I

Finisce senza reti il match del gruppo I tra Andorra e Bielorussia: occasione sprecata per gli ospiti, che restano a -4 dal secondo posto e con una partita in più rispetto alla Romania. Nel corso della sfida, però, non vanno oltre un gol annullato al 5' a Kontsevoy. Ancora senza vittorie, inoltre, i padroni di casa, ultimi con 2 punti e ormai virtualmente fuori dalla corsa a Euro 2024.