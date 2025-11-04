Qual. Mondiali femminili 2027: Italia con Svezia, Danimarca e Serbia

Saranno Svezia, Danimarca e Serbia le avversarie dell'Italia nelle qualificazioni alla decima edizione del Mondiale, in programma in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio 2027. Il sorteggio effettuato oggi a Nyon, alla presenza del Ct Andrea Soncin, ha tracciato il percorso delle Azzurre verso la fase finale del torneo iridato, alla quale parteciperanno le vincitrici dei quattro gironi della Lega A, oltre alle sette Nazionali che otterranno il pass tramite il doppio spareggio in programma a fine 2026 (un ulteriore posto verrà messo in palio negli spareggi interconfederali). L'Italia punta a chiudere il girone al primo posto, come già avvenuto nelle qualificazioni a EURO 2025, in cui riuscì al fotofinish a precedere Paesi Bassi e Norvegia. Anche se l'urna ha evitato l'incrocio con la Spagna detentrice del titolo e con l'Inghilterra campione d'Europa, le Azzurre sono comunque attese da un percorso a ostacoli in cui dovranno vedersela con le due selezioni scandinave, affrontate pochi mesi fa nel girone della seconda edizione della Nations League, e con quella serba, 35/a nel Ranking Fifa e pronta a fare il debutto nella Lega A della competizione. "C'è adrenalina e grande energia, non vediamo l'ora di iniziare - ha dichiarato Soncin - Svezia e Danimarca sono molto forti e le conosciamo bene, la Serbia invece è una squadra che non abbiamo ancora affrontato, ma hanno valori e giocatrici importanti. Sarà un girone complicato, c'è grande voglia di intraprendere il cammino verso il Brasile".