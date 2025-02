Pugno all'arbitro, Daspo a calciatore dilettante nel Siracusano

Un Daspo della durata di 2 anni è stato emesso dalla Divisione anticrimine della Questura di Siracusa nei confronti di un calciatore della squadra di calcio di Priolo Gargallo, che lo scorso 16 febbraio durante la partita Real Priolo-Stella Maris, valevole per il campionato di Terza categoria siciliana, ha aggredito l'arbitro. Il Daspo è stato notificato dagli agenti del Commissariato di Priolo Gargallo. Il calciatore, di 28 anni, che aveva risposto con violenza all'espulsione comminatagli dall'arbitro per un fallo di gioco, ha colpito con un pugno al volto il direttore di gara causando la sospensione della partita. A seguito di tali fatti, la Figc ha squalificato il calciatore per 5 anni.