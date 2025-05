Psg, Luis Enrique sulle condizioni di Kvara: "Non stava bene, niente di grave"

Nessun allarme in casa Paris Saint-Germain per Kvaratskhelia in vista della finale di Champions contro l'Inter. Annunciato tra i titolari, l'ex Napoli è rimasto fuori a sorpresa proprio all'ultimo nella finale di Coppa di Francia (vinta 3-0 dai parigini) e a fine primo tempo avrebbe anche abbandonato lo Stade de France per tornare a casa prima del dovuto. A tranquillizzare tutti sulle condizioni del georgiano ci ha pensato dopo la vittoria sul Reims Luis Enrique, che ha dichiarato: "Sta molto bene. Ma non ha potuto giocare perché non si sentiva bene dopo il riscaldamento. Non è niente di grave. Quindi abbiamo deciso che aveva bisogno di riposare. È a casa. Sta bene. Non è niente di grave. È una cosa da poco, ma sarà pronto per l'allenamento martedì. Non c'è problema. È solo che dopo il riscaldamento non si sentiva bene. Dopo il riscaldamento era un po' frastornato. E a quel punto abbiamo chiaramente deciso di non correre rischi con un giocatore che non si sentiva bene".