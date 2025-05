Roma, a tre anni dal trionfo in Conference arriva il post social di Mourinho

José Mourinho è ancora capace di regalare emozioni ai tifosi della Roma. A tre anni esatti dalla notte di Tirana, l’ex tecnico giallorosso ha celebrato sui social la vittoria della Conference League contro il Feyenoord, primo trofeo europeo nella storia del club capitolino, postando una foto di Lorenzo Pellegrini che alza la coppa al cielo e accompagnandola con una didascalia essenziale: "25 Maggio 2022 Roma Feyenoord". Il post si inserisce in una sorta di diario celebrativo che lo Special One sta condividendo sul proprio profilo in questi giorni, ricordando tappa per tappa le sue imprese europee con porto, Inter, Manchester United e appunto Roma.