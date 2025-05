La famiglia Pozzo cede l'Udinese: "Club acquistato per 150 mln da un fondo Usa"

Interpellati dall'Ansa, i vertici del club non hanno voluto commentare, ma nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'annuncio in cui verrà svelato anche il nome del nuovo proprietario, probabilmente un fondo con sede negli Stati Uniti. L'operazione, il cui accordo preliminare sarebbe già stato firmato nei giorni scorsi, riguarderebbe soltanto l'Udinese Calcio e non il Watford, club che invece rimarrebbe di proprietà di Gino Pozzo.