Figc, assegnati titoli divisione paralimpica e sperimentale

È terminata in un abbraccio collettivo, nel clima di festa e di inclusione, la Finale Nazionale della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, che ha riempito di colori e di sorrisi il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Due giorni di sfide sul campo, tra voglia di vincere per ottenere il titolo nazionale - nei tre livelli, differenti a seconda del grado di disabilità cognitivo-relazionale degli atleti - e il fair play, che ha segnato non solo questo fine settimana, ma tutta la stagione della DCPS. Ovunque si è respirato un senso diffuso di rispetto per l'avversario, che avversario lo è stato solo sul rettangolo di gioco, trasformandosi poi in un amico con cui condividere un'esperienza che verrà ricordata a lungo.