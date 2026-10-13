Psg, Luis Enrique sfida il City e ritrova Gigio: "So che Donnarumma è tra i top al mondo"

"Avere tutti i giocatori a disposizione è un aspetto positivo per l'allenatore. Questa partita arriva al momento giusto, quindi vedremo che tipo di gara riusciremo a disputare domani. Giocare qui è una sfida". Così Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Manchester City. "Abbiamo iniziato la stagione in modo brillante, ma non abbiamo ottenuto i risultati che meritiamo. In campionato ci troviamo in una situazione diversa - ha aggiunto - non siamo abituati a questo, ma non sono preoccupato. Affronteremo questa trasferta contro una delle migliori squadre d'Europa. Siamo motivati a dimostrare il nostro valore e a far vedere che sappiamo superare le difficoltà. Donnarumma? "Lo conosciamo molto bene per cui sappiamo che sarà molto difficile fargli gol visto che è uno dei migliori portieri del mondo. Ho avuto la fortuna di conoscere Gigio come persona, sono molto contento di rivederlo e di dargli un abbraccio".