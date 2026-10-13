Psg, Luis Enrique sfida il City e ritrova Gigio: "So che Donnarumma è tra i top al mondo"

"Avere tutti i giocatori a disposizione è un aspetto positivo per l'allenatore. Questa partita arriva al momento giusto, quindi vedremo che tipo di gara riusciremo a disputare domani. Giocare qui è una sfida". Così Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Manchester City. "Abbiamo iniziato la stagione in modo brillante, ma non abbiamo ottenuto i risultati che meritiamo. In campionato ci troviamo in una situazione diversa - ha aggiunto - non siamo abituati a questo, ma non sono preoccupato. Affronteremo questa trasferta contro una delle migliori squadre d'Europa. Siamo motivati a dimostrare il nostro valore e a far vedere che sappiamo superare le difficoltà. Donnarumma? "Lo conosciamo molto bene per cui sappiamo che sarà molto difficile fargli gol visto che è uno dei migliori portieri del mondo. Ho avuto la fortuna di conoscere Gigio come persona, sono molto contento di rivederlo e di dargli un abbraccio".
Al fianco del tecnico in conferenza stampa l'attaccante Ousmane Dembélé: "È una partita importante contro una squadra di grande livello e giocatori fortissimi. Non sarà facile, ma ci prepareremo al meglio per conquistare i tre punti". Sul compagno di squadra Désiré Doué. "Doué è uno dei giocatori più talentuosi al mondo. Conosciamo le sue doti realizzative e la sua abilità nel dribbling. È un giocatore incredibile, ha una grande carriera davanti a sé, anche se ha già segnato in una finale di Champions League", ha concluso.