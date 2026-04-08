Psg, Luis Enrique: "Ad Anfield non sarà facile, soffriremo"

"Ero convinto che avremmo fatto bene e siamo contenti. Siamo abituati a giocare contro squadre che cambiano, anche con la linea a cinque". Così il tecnico del Psg Luis Enrique dopo il 2-0 sul Liverpool nei quarti d'andata di Champions League. "Se qualcuno pensa che andiamo a Liverpool e la passiamo facile, pensa male. Credo che soffriremo molto ad Anfield". Walter Sabatini gli manda un messaggio: "Ogni volta che vinci io mi sento meglio. I miei polmoni sono più elastici". "Grande notizia, provo molto affetto per Walter Sabatini, è una persona molto speciale - ha detto a Prime - Mi ha insegnato tante cose a Roma nel mio anno".