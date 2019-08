Il Psg è tra i club più odiati di Francia, soprattutto da quando ha iniziato la sua tradizione milionaria e vincente negli ultimi anni. Ma c'è chi a quest'odio ha fatto presto il callo. Si tratta di Ander Herrera, nuovo acquisto della società francese, arrivato in estate a parametro zero. L'ex United e Athletic Bilbao lo ha confessato ai microfoni di 'France Football: "Il PSG è un club che ha classe ed è rispettato. So anche che è uno dei club più odiati in Francia e questo mi piace".