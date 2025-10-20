Psg, Dembélé e Marquinhos convocati per il Bayer Leverkusen

Arrivano buone notizie per il Paris Saint-Germain in vista della sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen in programma domani sera. Dopo diverse settimane, infatti, Luis Enrique avrà nuovamente a disposizione Ousmane Dembélé e Marquinhos. Il vincitore del Pallone d'Oro era fermo dal 5 settembre per un infortunio rimediato con la Francia mentre il brasiliano era indisponibile per un problema al quadricipite risalente alla sconfitta contro il Marsiglia. Ancora out, invece, Fabian Ruiz e Joao Neves.