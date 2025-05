PSG bestia nera delle inglesi, Luis Enrique punge la Premier: "Siamo la Lega dei contadini, giusto?"

Il Paris Saint-Germain in questa stagione ha dimostrato di avere un feeling speciale contro le squadre di quello che è definito il miglior campionato al mondo. Nella "league phase" i campioni di Francia sono stati sconfitti proprio dall'Arsenal nella seconda giornata per 2-0, poi hanno battuto il Manchester City 4-2 al "Parco dei Principi" nel settimo turno. Nella fase a eliminazione diretta agli ottavi il PSG ha messo fuori gioco il club che aveva vinto la prima fase, ovvero il Liverpool. I Reds sono passati per 0-1 a Parigi, ma hanno subito lo stesso risultato ad Anfield prima di uscire ai rigori. Ai quarti di finale il PSG ha eliminato l'Aston Villa grazie a un 3-1 in Francia, ma rischiando a Birmingham dove i Villans hanno avuto la meglio per 3-2. Infine, in semifinale i parigini hanno avuto la meglio dei Gunners sia all'andata che al ritorno.