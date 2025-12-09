Logo SportMediaset

Calcio

Proprietà qatariota Psg acquisirà club belga Kas Eupen

09 Dic 2025 - 21:04
© IPA

© IPA

La proprietà qatariota del Psg acquisirà il Kas Eupen, squadra che milita nella seconda divisione belga, ampliando così il proprio portfolio nel mondo del calcio. La Qatar Sports Investments, che detiene una quota di minoranza anche dei portoghesi dello Sporting Braga, ha firmato un memorandum d'intesa con l'attuale proprietario del Kas Eupen, l'Aspire Zone Foundation, anch'essa qatariota, per l'acquisizione completa del club. I termini finanziari dell'accordo non sono stati resi noti. "Durante le nostre discussioni, Qatar Sports Investments ha dimostrato un impegno genuino per lo sviluppo a lungo termine del club", si legge in una nota della società belga.

21:33
Inter, incredibile: si fa male anche Acerbi
21:15
Inter, Calhanoglu subito fuori per infortunio
21:04
Proprietà qatariota Psg acquisirà club belga Kas Eupen
20:49
Marotta: "Liverpool di livello anche se si parla di crisi, Inter ha mentalità vincente"
20:32
La Lazio perde Isaksen: lesione all'adduttore per il danese