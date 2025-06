Pronipote Papa Francesco guida società calcio umbra

È un pronipote di papa Francesco Mattias Bergoglio, argentino di 53 anni, il nuovo amministratore unico dell'Ac Città di Castello, formazione dilettantistica del calcio umbro. Secondo quanto scrivono Nazione e Messaggero il padre è infatti cugino di secondo grado del pontefice recentemente scomparso. Bergoglio è nell'organizzazione commerciale di una holding altotiberina. Il suo terzo figlio, Felipe, di professione difensore, per qualche tempo ha vestito la maglia del Trestina, in serie D. Mattias sarà il presidente della società. "Una responsabilità quadrupla per quello che andremo a fare. Mio padre è cugino di secondo grado di Francesco. Abbiamo passato mesi molto pesanti, tutto quello che facciamo dobbiamo farlo bene anche per lui" riporta il Messaggero. Bergoglio sarà il numero uno di "un gruppo argentino aperto a coinvolgere tutte le persone che avranno piacere di collaborare in diversi gradi e diverse forme".