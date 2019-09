È quello di Juan Cuadrado il gol più bello di questo turno di Champions League. A comunicarlo è stata la UEFA tramite il suo profilo twitter: il colombiano, con la rete del momentaneo 0-1 in Atletico Madrid-Juventus, ha ricevuto più preferenze di Di Maria in Psg-Real Madrid, di Lucas Moura in Olympiacos-Tottenham e di Alvarez Ajax-Lille.