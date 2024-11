PRESIDENTE LEGA B BALATA CONSEGNA PALLONE ROSSO A MINISTRO LOCATELLI

Il presidente della Lega B Mauro Balata ha consegnato oggi il pallone rosso, simbolo del contrasto alla violenza sulle donne, al Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Sono stati individuati progetti di valorizzazione comune a favore dell'inclusione e della socialità. Lo speciale pallone Kappa sarà utilizzato su tutti i campi della Serie BKT durante la prossima giornata, la 14a, con diverse iniziative che accompagneranno il turno di campionato per diffondere messaggi di sensibilizzazione per dire tutti insieme #BASTA!