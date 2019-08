Premio Puskas, Quagliarella sfida Messi e Ibrahimovic

C'è anche Fabio Quagliarella tra i dieci candidati al Premio Puskas riservato al gol più bello della scorsa stagione. L'attaccante della Sampdoria si è guadagnato la nomination Fifa grazie alla rete di tacco realizzata a Marassi contro il Napoli. Quagliarella se la dovrà vedere, tra gli altri, anche con Messi e Ibrahimovic, autori di un paio di perle delle loro. Da segnalare l'esclusione a sorpresa di Cristiano Ronaldo, secondo nella classifica della UEFA per i gol più belli nella stagione appena conclusa. Il vincitore sarà decretato tramite un sondaggio online sul sito della FIFA entro l'1 settembre 2019. La premiazione avverrà invece il 23 settembre nel corso della serata di gala per i FIFA Award in programma al Teatro la Scala di Milano..