Premio Fair Play Fifa a Mattia Agnese: salvò la vita a un avversario

IL BEL GESTO

Mattia Agnese, 17 anni, ha ricevuto il premio Fifa Fair Play Award 2020 nel corso dei Fifa Awards 2020. Lo scorso 25 gennaio durante una partita di calcio tra la Cairese e l'Ospedaletti Calcio il giovane ligure, classe 2003, ha salvato la vita a un suo avversario. Dopo uno scontro in campo, lo ha visto cadere a terra, perdere i sensi e non rialzarsi. Agnese non ha perso tempo, ed esitato un istante e prestandogli i primi soccorsi ha permesso all suo avversario di rimanere in vita.

"Mi è sembrata la cosa più corretta da fare. Non sono un eroe. La mia vita non è cambiata, sono stato sempre lo stesso, faccio le stesse cose. Diventare un calciatore? Mi sto allenando sodo", ha dichiarato nel corso della diretta web mentre veniva insignito del premio da Ruud Gullit.

Agnese era già stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano. Il premio assegnatogli arriva 20 anni dopo quello vinto da Paolo Di Canio, ai tempi in cui giocava in Inghilterra. In Everton-West Ham United, vedendo il portiere avversario a terra, anziché mettere il pallone in rete, lo prese in mano e fermò il gioco.