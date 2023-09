Inghilterra

L'equilibrio resiste fino al 96', poi succede di tutto: Declan Rice e Gabriel Jesus firmano il 3-1 allo United e fanno esplodere l'Emirates. Aggancio al secondo posto, occupato anche dai Reds

© Getty Images La 4a giornata della Premier League ci regala un Arsenal-Manchester United ricco di colpi di scena. L'equilibrio stabilito dalle reti di Rashford e Ødegaard (in un minuto) regge fino al recupero, quando Declan Rice (96') e Gabriel Jesus (100') firmano il 3-1 sui Red Devils. I Gunners agganciano così il secondo posto, occupato anche da Tottenham e West Ham oltre che dal Liverpool, vincente per 3-0 sull'Aston Villa. Vince 3-2, infine, il Crystal Palace.

LIVERPOOL-ASTON VILLA 3-0

Parte fortissimo la formazione di Klopp, che dopo poco più di 120 secondi è già in vantaggio grazie al mancino dal limite di Dominik Szoboszlai. Al 22' arriva il raddoppio: Nuñez colpisce il palo da pochi passi e sulla respinta Cash realizza un'autorete. Il centravanti ci riprova al 39’, ma la sua conclusione colpisce la traversa. Diaby cerca uno squillo per i suoi prima del duplice fischio, ma il suo tentativo termina a lato. Salah vuole entrare nel tabellino e ci prova anche a inizio ripresa con un tiro dal limite di poco alto: sono le prove generali per la rete del 3-0, che arriva al 55’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo in cui Nuñez è bravo a prolungare di testa sul secondo palo e trovare l’egiziano per un tap-in facile facile. Momo e Szoboszlai vanno vicini alla doppietta, Alexander-Arnold esce per infortunio a venti dalla fine e la partita si spegne gradualmente fino al fischio finale, che decreta la terza vittoria in quattro partite nella Premier League 2023/2024 per il nuovo Liverpool, salito così a 10 punti. Resta invece a sei lunghezze la squadra allenata da Unai Emery.

CRYSTAL PALACE-WOLVERHAMPTON 3-2

Dopo un avvio caratterizzato da una maggior pericolosità degli ospiti, sono Schlupp ed Édouard a guidare il Palace alla ricerca del vantaggio: il primo ha una buona occasione al 19’, mentre l’ex Celtic calcia alto in due occasioni e si vede negare da Johnstone la rete al 41’. Nemmeno un minuto ed è Neto a spaventare Selhurst Park con un destro che però non muove il risultato prima dell’intervallo. Édouard sblocca l’incontro al 56’, ricevendo il cross di Mitchell dalla sinistra e superando così José Sà da distanza ravvicinata. La risposta dei Wolves è repentina e porta la firma di Hee-Chan Hwang, entrato da 5 minuti, che pareggia i conti con un colpo di testa su cross da calcio piazzato. I padroni di casa spingono per ritrovare il vantaggio e dopo le occasioni con Lerma e Ayew ci pensa Eze a fare 2-1 al 78’ con una conclusione di destro all’angolino. Pochi minuti e il Crystal Palace chiude la partita con la doppietta del suo numero 22, salendo così a 7 punti in classifica contro i 3 dei lupi: inutile la marcatura al 96’ di Matheus Cunha, che di testa fissa il punteggio sul 3-2.

ARSENAL-MANCHESTER UNITED 3-1

Succede tutto nel recupero durante Arsenal-Manchester United, che era stata molto equilibrata fino all'uno-due dei Gunners: Declan Rice (96') e Gabriel Jesus (100') firmano il 3-1 di Arteta, che aggancia il secondo posto. Partono subito forte i Gunners, con la pressione alta sugli avversari e una chance per Martinelli. L'occasione più pericolosa arriva però al 13', quando Havertz manca clamorosamente la sfera da ottima posizione e Martinez salva su Nketiah. Non trova la porta Rice, ci riesce benissimo invece Rashford, che sblocca la sfida al 27'. Inizia tutto da una palla persa da Kai Havertz, che avvia la ripartenza rivale: Eriksen pesca il dieci col filtrante e il resto è tutto farina del sacco di Rashford, che si accentra e batte Ramsdale con un gran tiro sul palo lontano. L'esultanza dei Red Devils e di Onana viene però strozzata in gola, perchè dopo un minuto pareggia Ødegaard: Martinelli serve il capitano dell'Arsenal, che fulmina l'ex Inter con un tiro di prima dal limite per l'1-1.

Si va al riposo con questo risultato e la grande prestazione di Dalot, che ha sostanzialmente annullato Saka nei primi 45'. Nella ripresa i ritmi si abbassano e la prima chance è dello United, con la doppia parata di Ramsdale su Martial e Rashford. L'Arsenal si vede concedere un rigore per un sandwich su Havertz, poi cancellato dal Var, e sfiora a sua volta la rete col sinistro a lato di Martinelli. A venti minuti dalla fine debutta Højlund e si alza l'impeto dei Red Devils, che trovano il 2-1 in ripartenza con Garnacho, ma se lo vedono annullare per un offside millimetrico. Nel finale succede di tutto, con l'uno-due dell'Arsenal. Declan Rice fa esplodere l'Emirates al 96', spiazzando Onana grazie alla deviazione di Evans, poi arriva anche la rete di Gabriel Jesus. L'eurogol del brasiliano, arrivato al 100', chiude la sfida sul 3-1. I Gunners sconfiggono i Red Devils e agganciano il secondo posto con dieci punti, acciuffando Liverpool, Tottenham e West Ham a -2 dal City. Si ferma a quota sei lo United, nonostante un'ottima gara.