Premier League: Tosun riprende il Tottenham al 97’, Andre Gomes shock. Leicester terzo con il Chelsea 

Non riparte il Tottenham di Pochettino che si fa riprendere al 97' sull'1-1 contro l'Everton. Spurs avanti con Alli al 63', il pareggio è di Tosun all'interno del maxi recupero da 12 minuti, causato anche dal bruttissimo infortunio all'80' di Andre Gomes a una caviglia, con Son espulso per il fallo commesso sul portoghese. Il Leicester batte 2-0 il Crystal Palace (Soyuncu e Vardy) ed è terzo insieme al Chelsea di Lampard.









































































































EVERTON-TOTTENHAM 1-1

Pochettino deve fare a meno di Kane per un virus influenzale, dall’altra parte Kean parte dalla panchina, in una sfida che da 15 anni non vedeva le due squadre entrambe nella parte destra della classifica. Il momento opaco di Everton e Tottenham è riassunto da un primo tempo avaro di emozioni e contenuti tecnici, con corsa e intensità a prevalere nel confronto. Per i Toffies ci sono un paio di iniziative di Richarlison che però non spaventano gli Spurs, in grossa difficoltà nel creare situazioni pericolose con il quartetto offensivo formato da Son, Lucas Moura, Eriksen e Alli. Ancora Richarlison nella ripresa procura il primo vero brivido a Gazzaniga, il suo sinistro però non è troppo angolato ed è controllato in due tempi dal portiere del Tottenham. Pochi minuti dopo gli Spurs colpiscono, erroraccio di Iwobi che passa all’indietro, trovando Son invece di un compagno. Pallone subito profondo per Alli che rientra e con il destro la infila all’angolo basso al 63’. Si accende la sfida, tanti duelli anche verbali in campo, con il pubblico di Goodison Park coinvolto e partecipe. Tottenham che rischia su una lunga revisione del VAR che infine scagiona Alli per un tocco di mano in area. Al 79’ scende il silenzio su Goodison Park: Son commette fallo da dietro toccando la caviglia di Andre Gomes che però resta piegata in maniera innaturale anche con il giocatore fermo a terra. Il sud coreano si rende subito conto di quello che è successo ed esplode in una crisi di pianto, con Atkinson che richiamato con l’auricolare dal VAR gli mostra il cartellino rosso. Gara ferma per diversi minuti, giocatori e pubblico increduli con le mani tra i capelli, prima che il portoghese venga portato fuori in barella. Si torna a giocare e l’Everton accentua la pressione sulla difesa del Tottenham, fino a trovare il gol al 97’ con il colpo di testa di Tosun sul pallone messo in mezzo al volo da Digne.



CRYSTAL PALACE-LEICESTER 0-2

Continua l’ottima prima parte di stagione per il Leicester che dopo l’incredibile successo contro il Southampton si impone anche sul campo del Crystal Palace, sbloccando il punteggio nella ripresa. Nel primo tempo pericoloso Vardy per gli ospiti, padroni di casa che invece hanno un Ayew pimpante e la botta di Schlupp che impegna Schmeichel. Leicester che sblocca al 57’, con il colpo di testa di Soyuncu da calcio d’angolo, Ward va vicino al pari, ma Ndidi spaventa ancora la porta delle Eagles. All’88’ il colpo che chiude la gara è di Vardy che gira con il sinistro un cross basso per il raddoppio, 10 gol in campionato per il nuovo capocannoniere della Premier. Prima del fischio finale c’è ancora tempo per il tentativo dell’ex Sampdoria Praet che trova prima una deviazione e poi il palo a negargli la gioia personale. Leicester che riprende il Chelsea di Lampard al terzo posto a quota 23 punti.