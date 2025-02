Premier League, Slot verso il derby di Liverpool: "Sarà una battaglia"

L'Everton è sedicesimo in classifica ma sotto la nuova guida di David Moyes ha vinto le ultime tre partite e, oltretutto, avrà l'ulteriore stimolo di giocare per l'ultima volta il sentitissimo derby della Mersey a Goodison Park, lo storico impianto che lascerà a fine stagione per trasferirsi al 'Bramley-Moore Dock' impianto da quasi 53mila posti sul lungomare di Liverpool. "Sarà un'atmosfera fantastica - ha sottolineato Slot - e dobbiamo prepararci ad una battaglia. Devi essere mentalmente molto forte per resistere a tutta la carica emotiva dei tifosi e devi comunque concentrarti su ciò che devi fare". Il Liverpool ha sei punti di vantaggio sull'Arsenal, secondo in classifica, e vincendo domani li porterebbe a nove, a parità di partite giocate.