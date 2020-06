Premier League, Rashford annuncia: "3 milioni di pasti a poveri"

Marcus Rashford, nazionale inglese del Manchester United, ha annunciato di aver raccolto i fondi necessari per consentire all'associazione FareShare di servire 3 milioni di pasti a persone disagiate. "Ho una grande notizia, ragazzi! Avevamo l'obiettivo che entro la fine di giugno FareShare sarebbe stato in grado di fornire 3 milioni di pasti a persone vulnerabili in tutto il Regno Unito. Oggi abbiamo raggiunto questo obiettivo", ha annunciato il giocatore sul proprio account Twitter.