Non si ferma la marcia del Liverpool in vetta alla classifica della Premier League inglese. I Reds hanno battuto i Wolves per 2-1 nella 25/a giornata e tornano a +7 in classifica sull'Arsenal. Ad Anfield, la squadra di Slot risolve la pratica nel primo tempo con le reti di Luiz Diaz e del solito Salah. Nella ripresa Cunha segna il gol della bandiera per i Wolves.