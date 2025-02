Premier League: Liverpool pari nel derby con Everton, +7 sull'Arsenal

Il Liverpool ha pareggiato per 2-2 in casa dell'Everton, nel derby del Mersey valido come recupero della 15/a giornata di Premier League. E' l'ultima stracittadina giocata al Goodison Park, storico stadio dell'Everton che dalla prossima stagione giocherà in un impianto tutto nuovo. Sono proprio i Toffeemen a passare in vantaggio dopo 11' con un gol dell'ex udinese Beto, la rimonta dei Reds porta la firma di Mac Allister al 16' e del solito Salah al 73'. Al 98', però, incredibile pareggio dell'Everton con Tarkowski. In classifica il Liverpool si porta così a 57 punti, +7 sull'Arsenal secondo. L'Everton sale a quota 27 punti invischiato a ridosso della zona retrocessione.