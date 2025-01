Premier League, Liverpool-Manchester Utd a rischio causa neve

Una riunione sulla sicurezza è in programma in tarda mattinata per determinare se la partita di Premier League tra Liverpool e Manchester United si potrà giocare vista l'ondata di freddo e mal tempo che ha colpito il Regno Unito nel fine settimana. Neve e ghiaccio hanno colpito molte parti del paese, con allerte meteo un po' ovunque. Dopo una riunione iniziale domenica mattina, il Liverpool ha affermato che la partita contro gli storici rivali dovrebbe svolgersi regolarmente, ma ha aggiunto che sarebbero state fatte ulteriori valutazioni in merito alle condizioni meteorologiche e di viaggio. Le immagini tv mostrano per ora il manto erboso di Anfield completamente coperto di neve. Il Liverpool è in cima alla classifica di Premier e ha cinque punti di vantaggio sul secondo, l'Arsenal, avendo giocato due partite in meno. Nella quarta divisione League Two, le partite tra Chesterfield e Gillingham e Fleetwood e Wimbledon sono già state rinviate.