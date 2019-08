Parte in maniera travolgente il campionato 2019-2020 del Manchester City campione in carica. La squadra di Pep Guardiola non stecca la prima rifilando un sonoro 5-0 in trasferta al West Ham. E' Gabriel Jesus a sbloccare il risultato al 25'. Nella ripresa il raddoppio di Sterling (51'), che va a segno anche al 75'. Aguero arrotonda il tabellino su rigore a quattro minuto dalla fine. In pieno recupero, al 91', Sterling firma la tripletta personale. Il City risponde così al successo di ieri del Liverpool contro il Norwich (4-1) e lo aggancia in vetta alla classifica.