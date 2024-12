Premier League, Arsenal perde Saka per almeno due mesi

Il manager dell'Arsenal Mikel Arteta ha dichiarato che Bukayo Saka sarà probabilmente costretto a rimanere ai box almeno fino a marzo a causa di un infortunio al bicipite femorale destro laceratosi in occasione della vittoria per 5-1 contro il Crystal Palace lo scorso fine settimana. Il giocatore è stato sottoposto a intervento chirurgico. In precedenza Arteta aveva detto che il 23enne Saka sarebbe stato costretto a stare fuori per "molte settimane", ma parlando dopo la vittoria sull'Ipswich l'allenatore ha fornito una tempistica ancora peggiore. "Saranno più di due mesi. Non so esattamente quanto tempo ci vorrà. Dipenderà da come il tessuto cicatriziale inizierà a guarire, e dalla mobilità che ne deriverà. È molto difficile dirlo", ha spiegato.