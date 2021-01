Premier League: Liverpool e United non si fanno male, il Tottenham passa 3-1 a Sheffield

INGHILTERRA

Lo scontro diretto per la vetta della Premier League termina 0-0: Liverpool e Manchester United non riescono a superarsi a vicenda e così i Red Devils escono da Anfield ancora al primo posto solitario. Primo tempo pressoché dominato dai padroni di casa, anche se De Gea non viene mai chiamato in causa; nel finale è invece Alisson a salvare due volte i Reds dalla sconfitta. Il Tottenham passa 3-1 a Sheffield con Aurier, Kane e Ndombele ed è quarto.

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 0-0

Il Manchester United non perdeva in trasferta in campionato da un anno, ma allo stesso tempo il Liverpool era imbattuto in casa contro i Red Devils negli ultimi 5 anni esatti. Il pareggio, quindi, mantiene invariati i due rispettivi record. Un punteggio finale che pochi si aspettavano, ma lo 0-0 del derby d’Inghilterra rispecchia fedelmente quello che si è visto ad Anfield.

Nulla di fatto nei primi 15 minuti di gioco; la prima occasione (sterile) viene costruita da Robertson che però è autore di un sinistro altissimo in controbalzo da posizione defilata. Più pericoloso, perlomeno potenzialmente, il mancino di prima intenzione di Firmino, che aveva sfruttato lo scarico di Mané, ma il suo tiro a giro termina a lato di parecchio. I padroni di casa, comunque, si dimostrano molto più intraprendenti: sul sinistro da fuori di Shaqiri si oppone con il corpo Maguire e devia in angolo, poi Salah tenta una conclusione ambiziosa ma è decisamente imprecisa. Sempre e solo Reds a comandare il gioco. Il monologo degli uomini di Klopp rischierebbe di interrompersi al 33’, quando una punizione a giro di Bruno Fernandes va a centimetri dall’incrocio. Gli ospiti tentano di sfruttare il loro breve momento positivo, ma Rashford viene pizzicato due volte in fuorigioco tutto solo davanti ad Alisson.

A inizio ripresa Alexander Arnold tira dal vertice dell’area ma De Gea (alla fine completamente inoperoso del primo tempo) sblocca facilmente. Al 60’ un cross dalla sinistra di Robertson trova sul secondo palo Firmino, ma è decisivo l’intervento in anticipo di Maguire. Il castello difensivo costruito da Solskjaer non viene sfondato; passano i minuti e lo United cresce. Un destro di Bruno Fernandes viene arpionato da Alisson e nel frattempo uno spento Martial viene sostituito da Cavani. L’opportunità più importante del match se la costruiscono proprio i Red Devils, al 75’: sgroppata di Shaw sulla sinistra, traversone all’indietro per il piatto di Fernandes, ma Alisson si salva coi piedi. Poco dopo viene impegnato per la prima volta anche De Gea, perché Thiago Alcantara gli scalda i guanti con un destro dai 25 metri. Bene poi ancora il portiere del Liverpool sul tiro potente di Pogba da ottima posizione. Il Manchester resta capolista solitario con 37 punti, mentre il Liverpool fallisce sia l’aggancio alla prima posizione sia il sorpasso ai danni del Leicester secondo.

TOTTENHAM-SHEFFIELD UNITED 1-3

Il Tottenham torna al successo esterno in Premier League dopo due mesi e mezzo, grazie alla convincente vittoria sul campo dello Sheffield ultimo in classifica, e si rilancia in classifica. L’inizio di match degli Spurs è a dir poco veemente. Bergwijn scambia con Kane e spara dal limite, costringendo Ramsdale ad alzare il pallone sopra la traversa con la punta delle dita; sul corner immediatamente successivo Son va alla battuta, il portiere dei padroni di casa non esce e Aurier svetta in area piccola, sfuggendo alla flebile marcatura di Bogle e incornando in maniera vincente al 5’. Poco dopo, Kane lancia sul filo del fuorigioco Son che, davanti a Ramsdale, si esibisce in un pallonetto: la sfera colpisce il palo esterno ed esce. I Blades tentano di reagire quando Burke, servito con un filtrante, in verticale s’invola verso la porta del Tottenham, ma viene recuperato da un attento Dier, il quale salva in calcio d’angolo.

Lo stesso numero 14 cerca di impensierire alla mezz’ora dalla distanza Lloris, che però blocca agevolmente. Ampadu svirgola un traversone dalla sinistra e il pallone a campanile viene salvato sulla linea da Ramsdale, il quale però nulla può al 40’: Hojbjerg recupera il pallone sulla trequarti e serve in verticale Kane che avanza per alcuni metri e lascia partire dal limite una rasoiata vincente da fuori area. La formazione di Mourinho è sempre padrone del campo, anche nella ripresa. Kane sfiora il tris in un paio di circostanze: prima con una punizione alzata sopra la traversa da Ramsdale e poi con un mancino a giro che manca di poco l’incrocio dei pali. Il colpo di testa di McGoldrick dimezza le distanze al 59’, ma tre minuti più tardi Ndombele ristabilisce le distanze: scavetto di Bergwijn e stupendo tocco in acrobazia del francese che sorprende l’estremo difensore avversario.