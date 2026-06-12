Prato, allenatore offende ragazze e istiga a violenza: squalificato per 4 anni

È stato accusato di aver rivolto "frasi offensive, irriguardose e lesive della dignità e dell'autostima" anche "contenenti allusioni sessualmente esplicite e di carattere discriminatorio" nei confronti delle giocatrici che allenava. Non solo: avrebbe inoltre esortato tre delle calciatrici da lui allenate a procurare un infortunio a una loro compagna di squadra. Per questi comportamenti, nei confronti di un allenatore del settore femminile - all'epoca dei fatti era tecnico di un club di Prato, nella stagione 2024/25 - è stata confermata, nelle scorse settimane, dalla Corte federale d'Appello, la squalifica di quattro anni emessa in primo grado. Lo scrivono i quotidiani La Nazione e Il Tirreno.