Portogallo, che caos per gli arbitri. Il Benfica protesta sui social: "Non c'è più vergogna"

In Portogallo è scoppiata una vera e propria polemica arbitrale dopo il successo di venerdì sera dello Sporting Lisbona sul Santa Clara per 4-2. A far scalpore è stato un presunto fallo di Flavio Gonçalves, difensore dello Sporting su Fernandes nei minuti finali col punteggio di 3-2 per i padroni di casa. Il Porto ha protestato sui social postando il contatto sospetto mentre il Benfica ci è andato giù duro. Il club di Mourinho infatti, si è spinto oltre sottolineando, sempre con un filmato, tre possibili favori arbitrali in favore dello Sporting. Chiare le parole che hanno accompagnato il filmato: "Non c'è più vergogna". Tutti e tre i club sono in lotta per la vittoria dello scudetto con il Porto di Farioli in vetta a quota 72 seguito da Sporting (68) e Benfica (65).