Pogba: "Fantastico tornare, il pubblico mi ha commosso"

"È fantastico, ora voglio solo continuare a lavorare per raggiungere i miei obiettivi, perche' il calcio e' la mia vita". Paul Pogba e' tornato in campo 26 mesi dopo l'ultima volta, dopo aver superato la squalifica doping. Dispiasciuto per la sconfitta del suo Monaco a Rennes, il centrocampista francese e' pero' rimasto colpito dallo stadio avversario che al suo ingresso in campo si e' alzato in piedi per applaudirlo. "Mi ha davvero commosso vedere il pubblico alzarsi in piedi e applaudire. Non me l'aspettavo davvero, e un enorme ringraziamento a tutti i tifosi che erano qui oggi e mi hanno sostenuto", ha detto a fine gara Pogba Ora, ha aggiunto, devo "cercare di portare energia positiva, non subire gol e, naturalmente, divertirmi perché è passato tanto tempo: ma sono sollevato di essere tornato a giocare a calcio, che è ciò che amo di più al mondo. Ora c'è ancora lavoro da fare per tornare in piena forma e giocare una partita di 90 minuti e aiutare la squadra il più possibile", ha aggiunto subito. Alla domanda se continua a sognare un ritorno in nazionale, Pogba ha risposto in modo chiaro: "Devo tornare davvero in forma per aiutare la squadra, perché se non sono in forma, se gioco male e non rendo bene al Monaco, allora mi dimentico la nazionale francese (...). Oggi penso solo al Monaco".