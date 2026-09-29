Figc, Buonfiglio sul caso malagò: "Arrivati quasi tutti i pareri, per la Giunta aspettiamo"

29 Set 2026 - 12:39
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"Per la Giunta sulla Figc aspettiamo. Sono arrivati quasi tutti i dossier dei giuristi, non mi sono ancora seduto a leggere i pareri. Se la Giunta sarà ordinaria o straordinaria? A seconda di questi pareri". Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio durante la conferenza stampa post Giunta nella quale è stato votato all'unanimità il commissariamento della Fipe, sulla convocazione della riunione sul caso tesseramento del presidente Giovanni Malagò in Figc. Poi, sulla partita dell'Italia contro la Turchia, Buonfiglio sottolinea come "ieri sera abbiamo goduto, abbiamo visto un'Italia che ha giocato e ci siamo divertiti anche noi. L'ho vista con i miei nipotini, abbiamo cantato l'inno".

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