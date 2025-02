Questa le formazioni ufficiali di Roma-Porto, ritorno dei playoff di Europa League in programma allo stadio Olimpico di Roma alle 18.45. Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; El Shaarawy, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Shomurodov. All. Ranieri. Porto (3-4-3): Diogo Costa; Djalò, Perez, Otavio; Joao Mario, Eustaquio, Varela, Moura; Pepé, Samu, Fabio Vieira. All. Anselmi