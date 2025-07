Secondo quanto riporta RTL, mentre sono ancora in fase di valutazione anche i danni all'abitazione, la procura di Marsiglia ha aperto un'indagine per furto con scasso aggravato. Al momento il ladro sembrerebbe essere sparito nel nulla, facendo perdere completamente le sue tracce subito dopo il colpo. Profondamente scosso per l'accaduto, "Le Roi" fortunatamente è rimasto illeso.